بعد فضيحة الفساد الكبرى.. استقالة رئيس لجنة المراجعة والتحقيق في «فيفا»

استقال رئيس لجنة المراجعة والتحقق المستقلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، دومينيكو سكالا، اليوم السبت، وهي اللجنة المسؤولة عن إصلاح الفيفا، بعد فضيحة الفساد الكبرى التي عصفت به في العام الماضي من منصبه.

وقال سكالا إن هذه اللجنة التي يفترض أن تكون مستقلة، فقدت استقلالها بسبب قرار الجمعية العمومية للفيفا، الذي اتخذته امس، والذي يمنح مجلس الفيفا سلطة تعيين أو “فصل أي مسؤول” في الأجهزة المستقلة مثل لجنة القيم ولجنة المراجعة والتحقق من منصبه، وفقًا لوكالة “رويترز”.

وقال سكالا إن القرار الجديد “يقوض دعامة أساسية من دعائم الإدارة الرشيدة للفيفا وهو يقضي على جانب كبير من الإصلاحات أيضًا”.