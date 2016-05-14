تعرف علي 5 مسلسلات علي شاشة «النهار» في رمضان المقبل

تقرير- إنجي لطفي

قررت شبكة تلفزيون «النهار» شراء حق عرض عدد من المسلسلات على شاشتها خلال شهر رمضان المقبل، حيث تعاقدت على ثلاث مسلسلات حصرياً ، وهم «رأس الغول» و«الخانكة» و«أفراح القبة» ، بالاضافة الي مسلسلي « الخروج» و«ليالي الحلمية»…

مسلسل «رأس الغول» (حصري)

تدور فكرته حول عمل إجتماعي درامي يأخذ بعض النكهات الكوميدية الطريفة، وذلك عبر قصة إنسان يكون بارع في تحقيق طموحاته عن طريق النصب، وأيضًا عبر وسائل أخري مشروعة وغير مشروعة.

> مسلسل «رأس الغول»، بطولة محمود عبد العزيز، ولقاء الخميسي، وفاروق الفيشاوى، وميرفت أمين، ومحمد شاهين، والمطربة بوسى، ورامى وحيد، وبيومى فؤاد، هبة عبد الغنى، ياسمين كساب، وهو من تأليف وائل حمدى وشريف بدر الدين، وإخراج أحمد سمير فرج .

مسلسل «أفراح القبة» (حصري)

تدورأحداث المسلسل فى إطار من التراجيديا المثيرة داخل أحد الفرق المسرحية خلال حقبة السبعينيات، وخلال جلسات القراءة الجماعية لنص جديد، يكتشف الممثلون أن أحداث المسرحية تدور حول شخصياتهم الحقيقية في كواليس المسرح، وأن مؤلف المسرحية يعرض أمامهم أسرارهم المشينة التي حدثت بالماضي، ويسعى الممثلون لإيقاف هذه المسرحية الفاضحة لهم، لكن مالك الفريق يُصر على استكمال العمل لكي يتطهر من آثام الماضي، ويجد الممثلون أنفسهم مجبرين على الاستمرار في تمثيل أدوارهم الحقيقية، في أحداث تحكيها ممثلة ناشئة انضمت للفريق بحثًا عن فرصة تحت الأضواء.

> المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، ونشوى زايد، ومن إخراج محمد ياسين، ومن بطولة مني زكي، جمال سليمان، إياد نصار، رانيا يوسف، صبا مبارك، دينا الشربيني.

مسلسل «الخانكة» (حصري)

تدور قصة العمل حول واقعة حقيقية حدثت بالفعل، حيث تدور الأحداث حول معلمة تعمل في مدرسة دولية، تتعرض للتحرش من قبل أحد الطلاب، وفي إطار سعيها للحصول علي حقها تتحول هي إلي الجاني بدلًا من المجني عليه.

المسلسل من تأليف محمود دسوقي، وإخراج محمد جمعة، ومن بطولةغادة عبد الرازق، ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، إنتصار، إيهاب فهمي.

مسلسل «الخروج»

مسلسل «الخروج» ينتمي لنوعية الإثارة والتشويق، ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يلعب بطولته الثلاثي ظافر العابدين ودرة وشريف سلامة.

> المسلسل من تأليف محمد الصفتي، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في البطولة كل من علا غانم وصلاح عبد الله وأحمد راتب وإنجي أبو زيد وأحمد كمال وسلوي محمد على وتامر ضيائي وأحمد جمال ورانيا منصور.

مسلسل «ليالي الحلمية»

وفي الجزء السادس من المسلسل، تصاب زهرة (إلهام شاهين) بصدمة عصبية بعد وفاة علي البدري، ويفاجئ الجميع بظهور (لي لي) وهي ابنة سليم البدري والتي كانت تقييم في فرنسا وقررت العودة إلى مصر.وتتناول الأحداث ما يحدث في مصر بعد ثورة يناير.

المسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر و عمرو محمود ياسين، وإخراج مجدي أبو عميرة، ومن بطولة إلهام شاهين، وهشام سليم، وصفية العمرى، محمد رياض، درة ، محمد عادل، حمدى المرغنى، ميساء مغربى، كارمن سليمان، خالد حجاج، شريف فايد.