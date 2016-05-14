أمين الشرطة المتهم بقتل بائع شاى بالرحاب أمام المحكمة:"معرفش حد من الناس دى"

واجهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، المتهم بقتل بائع الشاى فى منطقة الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً:"انا معرفش حد من الناس دول".

وظهر على المتهم الذى كان يرتدى ملابس مدنية، علامات التوتر والخوف، والارتباك، وقال ردا على تلاوة ممثل النيابة أمر الإحالة: "أنا مش فاهم حاجه.. انا معرفش حد من الناس دى، كباية شاى بـ 20 جنيه وظل يتمتم بكلمات غير مفهومة".

استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الذى طلب أجلا للإطلاع وسماع شهود الإثبات جميعاً.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة محمود شاهين . وفور بدء الجلسة تم إيداع المتهم داخل قفص الاتهام، وواجهت المحكمة المتهم باتهامات القتل العمد.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، قررت إحالة أمين الشرطة، للمحاكمة العاجلة، بتهمتى القتل العمد، والشروع فيه، والإتلاف العمدى للممتلكات.

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تأجيل محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاى فى الرحاب لـ 11 يونيو