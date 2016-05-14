أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمين الشرطة المتهم بقتل بائع شاى بالرحاب أمام المحكمة:"معرفش حد من الناس دى"

Google+ Print
أمين الشرطة المتهم بقتل بائع شاى بالرحاب أمام المحكمة:"معرفش حد من الناس دى" أمين الشرطة المتهم بقتل بائع شاى بالرحاب أمام المحكمة:"معرفش حد من الناس دى"
واجهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، أمين الشرطة السيد زينهم عبد الرازق، المتهم بقتل بائع الشاى فى منطقة الرحاب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أنكر المتهم الاتهامات الموجهة إليه، قائلاً:"انا معرفش حد من الناس دول".

وظهر على المتهم الذى كان يرتدى ملابس مدنية، علامات التوتر والخوف، والارتباك، وقال ردا على تلاوة ممثل النيابة أمر الإحالة: "أنا مش فاهم حاجه.. انا معرفش حد من الناس دى، كباية شاى بـ 20 جنيه وظل يتمتم بكلمات غير مفهومة".

استمعت هيئة المحكمة إلى طلبات دفاع المتهم الذى طلب أجلا للإطلاع وسماع شهود الإثبات جميعاً.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 26 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة محمود شاهين . وفور بدء الجلسة تم إيداع المتهم داخل قفص الاتهام، وواجهت المحكمة المتهم باتهامات القتل العمد.

وكانت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول للنيابات، قررت إحالة أمين الشرطة، للمحاكمة العاجلة، بتهمتى القتل العمد، والشروع فيه، والإتلاف العمدى للممتلكات.
>1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (1)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (2)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (3)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (4)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (5)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (6)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (7)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (8)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (9)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (10)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (11)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (12)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (13)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (14)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (15)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (16)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (17)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (18)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (19)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (20)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (21)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (22)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (23)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (24)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (25)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (26)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (27)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (28)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (29)

1السيد زينهم عبد الرازق - امين الشرطه المتهم بقتل بائع الشاى (30)

تأجيل محاكمة أمين الشرطة المتهم بقتل بائع الشاى فى الرحاب لـ 11 يونيو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365