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محافظ سوهاج يقررنقل مواقف سيارات الأجرة الكائنة وسط مدينة طما إلى الموقف الجديد‎

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن نقل مواقف سيارات الأجرة الكائنة بوسط مدينة طما والخاص بسوهاج – طهطا – شطورة – مشطا – العتامنة الى الموقف الجديد بطريق أسيوط/ سوهاج ، جنوب مستشفي طما المركزي ، وكذلك الحال بالنسبة للموقف الخاص بقري أم دومة – المدمر – تل الزوكي – كوم اشقاو ، ونقله الى الموقف الجديد بساحل طما الغربي بجوار مسجد المعبدي .

وأضاف المحافظ في تصريح صحفي، أنه سيتم نقل المواقف الخاصة بسيارات الاجره من داخل المدن والكتل السكنية الي خارجها، لتخفيف الإختناق المروري وتحقيق السيولة في حركة سير السيارات وتتميز المواقف الجديدة بالشكل الحضاري وذلك من خلال وجود مظلات لحماية السيارات من عوامل الجو ووجود دورات مياه مجهزة بالاضافة الي كافيتريا خاصة بكل موقف لخدمة سائقي السيارات والمترددين علي الموقف من المواطنين .

وأوضح علي يوسف، رئيس مركز ومدينة طما، أنه تم توفير عشرة سيارات سرفيس لنقل الركاب من داخل مدينة طما الي المواقف الجديدة بتعريفة موحدة قدرها خمسون قرشًا.

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