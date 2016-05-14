اخبار العراق.. انتحاريون يهاجمون بلدة خارج بغداد ويخلفون ستة قتلى

>هاجم أكثر من اثنى عشر مهاجما انتحاريا مجمعا حكوميا وسكنيا خارج بغداد، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، حسبما ذكر مسؤول أمنى.

قال قائد شرطة بلدة عامرية الفلوجة، العقيد على العيساوي، إن 14 مهاجما انتحاريا على الأقل شنوا هجوما على المجمع فى وقت مبكر اليوم السبت. بالإضافة إلى المنازل، يضم المجمع أيضا مركزا للشرطة والعديد من المكاتب الحكومية.

وأشار العيساوى إلى أن خمسة من المهاجمين فجروا أنفسهم أثناء اشتباكهم مع قوات الأمن، فى حين تحصن الآخرون داخل المباني، وقتلوا فى وقت لاحق. وأضاف أن خمسة جنود ومدنيا واحدا قتلوا، بينما أصيب 18 شخصا بجروح.

تقع عامرية الفلوجة على بعد بضعة أميال إلى الجنوب من الفلوجة، المعقل الرئيسى لتنظيم الدولة فى محافظة الأنبار، نحو 65 كيلومترا إلى الغرب من بغداد.

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