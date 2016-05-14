نشوب حريق بكنترول الثانوية فى مدرسة شبرا النخلة الابتدائية بالشرقية

شب حريق بمدرسة شبرا النخلة الابتدائية التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، مما أسفر عن احتراق أوراق إجابات الخاصة بطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، واتهم مدير المدرسة العمال بتعمد الحادث.

وقال الدكتور إيهاب الجعفرى مدير إدارة بلبيس التعليمية، إنه انتقل إلى مكان الحادث فور تلقية البلاغ، وتبين احتراق أوراق الإجابة الخاصة بكنترول الصف الأول الثانوى العام بشبرا النخلة الملحقة بمدرسة شبرا النخلة الابتدائية لمواد "اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنساوى، والأحياء، والفلسفة"، كما تبين عدم وجود كسر بالأبواب، حيث إن الكنترول يقع بالدور الثالث، كما تم حرق شنطة خاصة بأحد أعضاء الكنترول وكان بها جهاز موبايل، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق، مضيفا أنه قام باستدعاء مدير المدرسة الابتدائية لفتحها للمعاينة ويدعى محمد محمد خليل مقيم شبرا النحلة الذى تهرب منه ولم يحضر.

وأضاف فى تصريحاتة لـ "اليوم السابع"، أن مدير المدرسة الثانوية عبد الحسيب محمود الجبالى 59 سنة ومقيم قسم ثان العاشر من رمضان، اتهم كلا من مدير المدرسة الابتدائية، وعمال النوباتجية، واثنين من المدرسين بمدرسة شبرا النخلة الابتدائية بحرق أوراق الإجابة الخاصة بطلبة الصف الأول الثانوى العام الموجودة بالكنترول .

ومن جانبه أضاف هلال زايد المستشار الإعلامى للإدارة، أن درجات الطلاب تم رصدها بالشيتات الخاصة لذلك، ولم يتعرض لأى سوء خلال عملية الحريق، مما يضمن حق الطلاب وعدم إعادة الامتحانات، وأن الشرطة تكثف التحريات لتحديد المتهمين وإحالتهم للمحكمة.

وتلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية إخطاراً من العقيد أحمد الدسوقى نائب مأمور مركز شرطة بلبيس، بتلقيه بلاغاً من مدير إدارة بلبيس التعليمية، يفيد قيام مجهولين بحرق أوراق الإجابة الخاصة بامتحانات الصف الأول الثانوى العام بمدرسة شبرا النخلة الابتدائية.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين حرق أوراق الإجابة الخاصة بكنترول الصف الأول الثانوى العام بشبرا النخلة، الملحقة بمدرسة شبرا النخلة الابتدائية لمواد اللغة العربية، والإنجليزية، والفرنساوى، والأحياء، والفلسفة، كما تبين عدم وجود كسر بالأبواب، حيث إن الكنترول يقع بالدور الثالث ، كما تم حرق شنطة خاصة بأحد أعضاء الكنترول وكان بها جهاز موبايل، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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