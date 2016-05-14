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تأجيل محاكمة أمين الشرطة قاتل «بائع الشاي» بالرحاب لـ11 يونيو

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تأجيل محاكمة أمين الشرطة قاتل «بائع الشاي» بالرحاب لـ11 يونيو تأجيل محاكمة أمين الشرطة قاتل «بائع الشاي» بالرحاب لـ11 يونيو

أمين الشرطة قاتل بائع الشاي بالرحاب

مراسل «ONA»

 أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار اسامة شاهين، منذ قليل، أمين شرطة في مقتل بائع ورد بالرحاب، لجلسة 11 يوينو للسماع الشهود.

وأحال النائب العام، المتهم السيد زينهم عبدالرازق، أمين شرطة بنجدة السلام، المتهم بقتل بائع الورد في مدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

ووجهت النيابة برئاسة المستشار محمد أباظة، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه مصطفى محمد مصطفى ، والشروع في قتل المصابين يحيي خيري عبدالرحيم وخليفة أحمد خليفة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نزل من سيارته وتحدث مع المجنى عليه الذى يبيع “اصايص” الزرع على عربه خشبية وبعد ان قام بسبه وركله توجه الى سيارة الشرطة التى كان يستقلها واخذ سلاحه الميرى واطلق الرصاص على المجنى عليه حتى ارداه قتيلا ، ثم اخترقت الرصاصات سيارة ميكروباص

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