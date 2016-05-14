مقتل طالب خلال مشاجرة بسبب لعب كرة القدم بالشارع

لقى طالب مصرعه بمركز مغاغة خلال مشاجرة بسبب مرور المتهم بدراجة بخارية أثناء قيام المجنى عليه وزملائه بلعب كرة القدم بالشارع.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، بوصول "محيى.م"، 18 سنة، طالب بالصف الثانى الثانوى، ومقيم بمركز مغاغة، إلى المستشفى العام جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم بقتل الطالب يدعى "خالد.ع" نجار مسلح، خلال مشاجرة وقعت بينه والمجنى عليه بسبب مرور المتهم بدراجته البخاريه أثناء لعب الطالب كرة القدم مع أصدقائه، تطور الأمر بينهما لمشاجرة وقام المتهم بطعن الطالب بسلاح أبيض فسقط قتيلاً.

تحرر عن الواقعه المحضر اللازم، وتم تكليف إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الظروف والملابسات، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

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