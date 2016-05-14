ضبط "نصاب" أوهم مواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات الترخيص بوحدة مرور السلام

تمكن ضباط قسم مباحث المرور، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير مرور القاهرة، من ضبط عاطل أثناء تواجده بمجمع تراخيص مرور السلام، بسبب النصب والسمسرة على المواطنين المترددين على وحدة المرور.

وبتفتيش المتهم "تامر.م" 29 سنة عاطل، عثر معه على نموذج توريد ضرائب ورسوم، وإخطار نقل قيد وملكية سيارة، وأمر استلام لوحات معدنية، وطلب استخراج شهادة بيانات، وأمر صرف لوحات معدنية، ومبلغ مالى 570 جنيها.

وبمواجهته، اعترف بممارسته أعمال السمسرة والنصب على المواطنين المترددين على وحدات المرور عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات الترخيصية لهم، وقرر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تحرر المحضر رقم 12845 لسنة 2016م جنح السلام أول، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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