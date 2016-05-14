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سقوط عاطلين بأقراص مخدرة وسنجة بأسوان

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سقوط عاطلين بأقراص مخدرة وسنجة بأسوان سقوط عاطلين بأقراص مخدرة وسنجة بأسوان
تمكنت حملة تفتيشية بأسوان من ضبط عاطلين بحيازتهما أقراص مخدرة وسلاح أبيض تم تحريز المضبوطات والتحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة.

ورد إخطار إلى اللواء عمر أحمد ناصر مدير أمن أسوان يفيد بإلقاء ضباط وحدة مباحث مركز شرطة مركز نصر النوبة عقب تقنين الإجراءات، القبض على المتهم "عبد الشافع.ح"، 54 سنة عاطل وبحيازته 71 قرصًا مخدرًا وبمواجهته أقر بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تحرر له المحضر رقم 802 لسنة 2016 م إدارى مركز نصر النوبة وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الاتجار حسبما أفادت الشرطة.

وتم ضبط المتهم "هشام.ض" 20 سنة عاطل والسابق ضبطه واتهامه فى 7 قضايا متنوعة وبحيازته "سنجة" بمواجهته أقر بحيازته لها بقصد الدفاع.

تحرر له المحضر رقم 1923 لسنة 2016 م إدارى مركز كوم أمبو وتمت إحالتهما للنيابات المختصة للتحقيق.

مباحث نصر النوبة بأسوان تضبط عاطلاً بحوزته بندقية خرطوش وبانجو
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