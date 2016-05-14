أستاذ طب أطفال: اللبن الصناعى يسبب الإسهال لاحتوائها على مواد مصنعة

صحة>ص وت/ اللبن الصناعى>تعتبر الرضاعة الطبيعية من عوامل التغذية الرئيسية لحديثى الولادة، حيث إنها تمدهم بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجونها فى هذه الفترة من العمر.

فى هذا السياق، كشف الدكتور جمال البطران، أستاذ طب الأطفال بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس الجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمى والأمراض المعدية، أن لبن الأم يحتوى على أجسام مناعية ومضادات حيوية طبيعية تعزز مناعة الطفل ضد الأمراض وتحميه من النزلات المعوية واضطرابات الأمعاء.

وأوضح البطران فى تصريحه لـ"اليوم السابع" على هامش اليوم الثالث للمؤتمر التى تنظمه الجمعية العربية الدولية للتغذية والجهاز الهضمى والأمراض المعدية بالعين السخنة، أنه لا توجد شركة أدوية قادرة على إنتاج لبن صناعى مماثل للبن الأم، لافتاً إلى أن الألبان الصناعية قد تسبب الإسهال للعديد من الأطفال لأنها تحتوى على مواد مصنعة قد يكون الطفل لديه حساسية منها.

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