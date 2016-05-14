كيف تعالج أشهر 7 أنواع من الأنيميا؟

علاج الأنيميا

تعد الأنيميا من أكثر أمراض الدم شيوعا على مستوى العالم، تصيب أكثر من 1600 مليون شخص، غالبيتهم من الأطفال الذين لم يدخلوا المدرسة بعد والسيدات الحوامل، وذلك وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية WHO.>وكشف مؤخرا تقرير نشره الموقع الإلكترونى لمركز مايو كلينيك الأمريكى عن طريقة علاج أشهر أنواع الأنيميا، وتشمل:

1.أنيميا نقص الحديد: يجب الحصول على مكملات الحديد أو حقن الحديد حسب رؤية الطبيب، مع تناول الأطعمة الغنية بهذا العنصر مثل السبانخ والباذنجان والعسل الأسود والكبد واللحوم والزبيب.

>2.الأنيميا الناجمة عن نقص الفيتامينات: يجب علاجها باستخدام مكملات حمض الفوليك وفيتامين "ج"، وإذا كان جسمك يعانى من عدم القدرة على امتصاص فيتامين "ب12"، فيجب الحصول عليه فى صورة حقن.

3.الأنيميا الناجمة عن الأمراض الزمنة: لا يوجد لها علاج محدد ولكن يجب أن يكون تركيز الأطباء منصباً على علاج المرض المسبب للأنيميا، وإذا كانت الأعراض شديدة، فيمكن أن يحصل المريض على حقن إريثروبيوتين، والتى تساهم فى تحفيز إنتاج كريات الدم الحمراء وتساهم فى الحد من الشعور بالتعب والإعياء، أو يمكن أن يخضع المريض لعملية نقل الدم.

4.فقر الدم اللاتنسجى: يتم علاجها عن طريق نقل الدم، وبالتالى رفع مستويات كريات الدم الحمراء، وقد يحتاج الشخص لزراعة نخاع جديد.

5.فقر الدم الانحلالى: تجنب الأدوية التى يحتمل أن تكون تسببت فى الإصابة بهذا المرض، وعلاج العدوى الميكروبية، وتناول بعض الأدوية التى تثبط الجهاز المناعى وبالتالى لن تهاجم المناعة كريات الدم الحمراء.

6.أنيميا الخلايا المنجلية: إعطاء المريض بعض السوائل الوريدية لتخفيف الألم والوقاية من المضاعفات، وقد يصف الأطباء للمرضى: مكملات حمض الفوليك أو المضادات الحيوية أو نقل الدم وقد تستجيب بعض الحالات بزراعة النخاع العظمى، وكما يساهم دواء السرطان المعروف باسم "هيدروكسى يوريا" فى علاج فقر الدم المنجلى.

7.الثلاسيميا أو أنيميا البحر المتوسط: يتم علاجها بواسطة نقل الدم للمريض أو عبر مكملات حمض الفوليك أو استئصال الطحال أو زراعة النخاع العظمى.

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