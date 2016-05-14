بالصور.. نواب الفيوم يتواجدون بالمحكمة لمساندة زوجة الخولى

تواجد بعض أعضاء مجلس النواب بمحكمة الفيوم اليوم السبت، لمساندة الدكتورة عبير سليمان زوجة النائب الراحل محمد طه الخولى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، وذلك أثناء تقدمها بأوراق ترشيحها لخوض الانتخابات التكميلية على مقعد مركز الفيوم والذى خلا بوفاة زوجها الشهر الماضى إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وبدأ اليوم تلقى طلبات الترشيح للانتخابات التكميلية للبرلمان على المقعد الخالى، حيث تلقت اللجنة طلبات الترشيح من المرشحين الراغبين فى خوض المعركة الانتخابية.

وبلغ عدد المرشحين حتى الآن 3 هم: الدكتورة عبير سليمان زوجة النائب الراحل محمد طه الخولى، ومحمد فؤاد زغلول مرشح عن حزب مستقبل وطن، والذى سبق له الترشح فى الانتخابات الأخيرة، والدكتور عبد الباسط عبد الصمد أبو العينين رمضان المرشح السابق عن المقعد.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، أعلنت صدور قرار من مجلس النواب بتاريخ 8 مايو، بخلو مكان الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة الفيوم، بعد وفاة النائب محمد مصطفى محمد عبده الخولى، عضو المجلس عن الدائرة، وقررت دعوة الناخبين فى الدائرة للاقتراع على مقعد واحد، يومى 14 و15 يونيو 2016 فى الخارج، و15 و16 يونيو فى الداخل، وحال الإعادة، ستقام يومى 24 و25 يونيو فى الخارج، و25 و26 فى الداخل.

كما قررت اللجنة العليا فتح باب التقدم بطلبات الترشح، ابتداء من 14 مايو، ولمدة 7 أيام حتى 20 مايو 2016، بنفس الأوراق والمستندات فى النظام الفردى فى انتخابات مجلس النواب.



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