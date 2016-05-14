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عصير طبيعى من العسل والصبار يساعد على تحسين البصر خلال شهر

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عصير طبيعى من العسل والصبار يساعد على تحسين البصر خلال شهر عصير طبيعى من العسل والصبار يساعد على تحسين البصر خلال شهر
كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى"، عن عصير طبيعى يساعد على تحسين البصر فى شهر، مضيفا أن الإصابة بقصر أو طول النظر وضعف النظر، يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل كالصداع وجفاف العين وعدم وضوح الرؤية، فى حالة عدم استخدام النظارات الطبية بانتظام، ولعلاج ذلك يلجأ الكثيرون لبعض العمليات الجراحية لتصحيح الإبصار، لكنها ليست آمنة بنسبة 100%، وقد يكون لها آثار جانبية محتملة.

فى هذا السياق، ذكر التقرير أن المشروب الطبيعى يساعد فى تحسين البصر خلال شهر، ويتضمن مكونات هذا العصير الآتى: عصير الصبار و2 ملعقة من العسل الأبيض و2 ملعقة من عصير الليمون و2 ملعقة صغيرة من الجوز المهروس، فيتم إضافة مكونات هذا الخليط على بعضهما البعض ويشرب منه 3 مرات فى اليوم لمدة شهر قبل 30 دقيقة من كل وجبة.

وأشار التقرير إلى أن هذا العصير يساعد فى تغذية الأعصاب البصرية إلى حد كبير، كما أنه يوفر العناصر الغذائية اللازمة للحفاظ على النظام البصرى، مما يعمل على تحسين البصر، ويعمل على تحفيز إنتاج الخلايا السليمة فى النظام البصرى، مما يجعل البصر سليما والعين رطبة بشكل جيد ويمنع حالات الحكة والجفاف فى العين.


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