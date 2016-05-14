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الهلال الأحمر الليبى: تلقينا بلاغا بوجود 15 جثمانا بمقبرة فى بنغازى

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الهلال الأحمر الليبى: تلقينا بلاغا بوجود 15 جثمانا بمقبرة فى بنغازى الهلال الأحمر الليبى: تلقينا بلاغا بوجود 15 جثمانا بمقبرة فى بنغازى

>قال أمين فرع جمعية الهلال الأحمر فى بنغازي، قيس الفاخري، إنهم تلقوا بلاغاً من الجيش الليبى يفيد بوجود مقبرة جماعية تضم أكثر من 15 جثة مجهولة الهوية بمعسكر راف الله السحاتى فى منطقة الهوارى بمدينة بنغازى شرق ليبيا.

وأضاف الفاخرى - فى تصريحات لموقع "بوابة الوسط" الليبى اليوم السبت - أنه جرى إبلاغ فريق إدارة البحث عن الجثث بالهلال الأحمر الليبي، واللجنة المختصة بمتابعة المقابر الجماعية والكشف عنها.

وأوضح الفاخري، أن فريق إدارة البحث عن الجثث يحتاج لوقت أكثر فى فتح المقابر وإخراجها، بعد الحصول على الإذن من اللجنة المختصة بسبب قلة الإمكانات فى عمليات الحفر لإخراج الجثث ونقلها إلى مركز بنغازى الطبى للتعرف على هويتها وأخذ عينات "DNA"، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
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