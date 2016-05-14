برلمانى ليبى: إعلان أمريكا فرض عقوبات على رئيس البرلمان أمر مرفوض

قال عضو مجلس النواب الليبى على التكبالى أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، هو أمر مرفوض من قبل نواب البرلمان بل شعب ليبيا أيضا، لافتا إلى أن عقيلة هو النائب الذى أنتخبه الشعب.

وأضاف التكبالى، فى تصريح اليوم، "كنا نتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض عقوبات على من ساعد فى سفك دماء الليبيين ويهددون المواطنين، مضيفا توقعنا من أمريكا أن تكون أكثر تعقلا فى قراراتها تجاه الأزمة الليبية ".

وأوضح التكبالى "أن الغرب يريد فرض حكومة الوفاق الوطنى على البرلمان، وعندما رفض منح الثقة لحكومة الوفاق أعلنوا فرض عقوبات على رئيس البرلمان المنتخب من قبل الشعب عقيلة صالح، منوها بأن العقوبات بحجة تقويض عملية التسوية السياسية، وأضاف أن عقيلة صالح لايملك أى شئ فى الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح بتهمة تقويض عملية التسوية السياسية فى البلاد، وقال مسئولون بوزارة الخزانة الأمريكية أن صالح "مسؤول عن عرقلة التقدم السياسى فى ليبيا.. وقرار اليوم يبعث رسالة واضحة بأن الحكومة الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار فى ليبيا" وينص القرار على تجميد جميع ممتلكات وأصول صالح الموجودة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين.

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