أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

برلمانى ليبى: إعلان أمريكا فرض عقوبات على رئيس البرلمان أمر مرفوض

Google+ Print
برلمانى ليبى: إعلان أمريكا فرض عقوبات على رئيس البرلمان أمر مرفوض برلمانى ليبى: إعلان أمريكا فرض عقوبات على رئيس البرلمان أمر مرفوض

قال عضو مجلس النواب الليبى على التكبالى أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح، هو أمر مرفوض من قبل نواب البرلمان بل شعب ليبيا أيضا، لافتا إلى أن عقيلة هو النائب الذى أنتخبه الشعب.

وأضاف التكبالى، فى تصريح اليوم، "كنا نتوقع من الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض عقوبات على من ساعد فى سفك دماء الليبيين ويهددون المواطنين، مضيفا توقعنا من أمريكا أن تكون أكثر تعقلا فى قراراتها تجاه الأزمة الليبية ".

وأوضح التكبالى "أن الغرب يريد فرض حكومة الوفاق الوطنى على البرلمان، وعندما رفض منح الثقة لحكومة الوفاق أعلنوا فرض عقوبات على رئيس البرلمان من قبل الشعب عقيلة صالح، منوها بأن العقوبات بحجة تقويض عملية التسوية السياسية، وأضاف أن عقيلة صالح لايملك أى شئ فى الولايات المتحدة الأمريكية.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس عقوبات على رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح بتهمة تقويض عملية التسوية السياسية فى البلاد، وقال مسئولون بوزارة الخزانة الأمريكية أن صالح "مسؤول عن عرقلة التقدم السياسى فى ليبيا.. وقرار اليوم يبعث رسالة واضحة بأن الأمريكية ستواصل استهداف أولئك الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار فى ليبيا" وينص القرار على تجميد جميع ممتلكات وأصول صالح الموجودة ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكيين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق