الكويت تنزع فتيل أزمة دبلوماسية مع إيران بسبب "ملتقى الأحوازيين"

انتزعت الكويت فتيل أزمة دبلوماسية مع إيران على إثر " ملتقى الأحوازيين"، الذى أقيم الثلاثاء قبل الماضى فى الكويت بإرسالها توضيحات إلى طهران أكدت فيها «حرص الكويت على علاقات حسن الجوار، وأن ما حدث جاء من شخص غير رسمى لا يمثل سياسة الدولة".

وقالت صحيفة " الجريدة " الكويتية فى عددها الصادر السبت، أن الخارجية الكويتية بعثت الاثنين الماضى برسالة توضيح إلى نظيرتها الإيرانية، حملها القائم بأعمال السفارة فى طهران فلاح الحجرف، كما اجتمع أمس الأول مساعد وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر بالسفير الإيرانى لدى الكويت على رضا عنايتى لإزالة أى سوء تفاهم بين البلدين بسبب هذا الملتقى.

وأكدت الخارجية الكويتية أن «الكويت تحترم حسن الجوار، ولا تتدخل بالشئون الداخلية للدول، خاصة دول الجوار، وأنها لا تعطى تصاريح لإقامة أى تجمع سياسى لأى جماعات تعمل ضد دولها»، موضحة أن «الحدث كان اجتماعياً، وهو عشاء أقامه المحامى دوخى الحصبان، وهو شخصية غير رسمية، لكن تم استغلاله وتحويله إلى ملتقى للحديث عن القضية الأحوازية".

كانت طهران قد أبلغت الكويت الأسبوع الماضى احتجاجها على استضافة ملتقى للأحوازيين، الذى عرفه بعض المتحدثين فيه ووسائل إعلام باسم «أحواز العرب فى كويت العرب»، معتبرة أن الاستضافة تمثل تدخلاً فى الشأن الإيرانى الداخلى، وتتنافى مع أواصر حسن الجوار- حسب طهران-.

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