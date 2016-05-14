سياحة تاريخية في "بريدا" الهولندية

تقع مدينة "بريدا" الهولندية بالقرب من الحدود البلجيكية في غرب "نورد برابانت"، وتعتبر من المدن الأوروبية الأكثر جذباً للسائحين من هواة المواقع التاريخية، ومن أهمّها:

- قلعة "بريدا": تقع القلعة على أرض الأكاديمية العسكرية الملكية. وكانت لعبت دوراً هاماً على مرّ التاريخ في المدينة، إذ بنيت في سنة 1530 من قبل مدرس ومستشار الإمبراطور شارل الخامس هنري الثالث. يمكن زيارتها تحت إشراف مرشد سياحي مقابل 7.95 يورو للبالغين و 6.95 يورو للأطفال.

- البلدة القديمة: تقع في "غروت" بوسط المدينة، وهي مكان رائع للاستكشاف، ليلاً أو نهاراً. وتحيط بها حلقة من قنوات "ماركت غروت" المائية.

- متحف "بريدا": يتمركز المتحف في الجهة الجنوبية من "ماركت غروت". ويلفت مدخله الرئيس المصنوع من الحجر الرملي العائد تاريخه إلى القرن السابع عشر. كان بمثابة قاعة لبيع اللحوم قديماً، وهو يضمّ اليوم مجموعةً من المعروضات التي تعطي لمحةً عن تاريخ وفن المدينة، جنباً إلى جنب مع برنامج متنوع من المعارض المؤقتة الجديرة بالاهتمام.

يفتتح المتحف أبوابه يومياً، ما عدا الاثنين، من العاشرة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر.

- "ماستوبس": تقع جنوبي "بريدا"، وهي عبارة عن حديقة مشجرة تمتد على أكثر من 1250 فداناً، وتعتبر من الغابات الأقدم في البلاد، وقد أصبحت اليوم واحدة من نقاط الترفيه الأكثر شعبية في المدينة؛ إذ ينتشر في أرجائها عدد وافر من أشجار الصنوبر الباسقة. وكانت استخدمت أخشاب الحديقة لقرون عدة في صناعة صواري السفن للأساطيل الهولندية والإسبانية. ويحلو للسائح التنزه في المسارات المخصصة للمشي وسط المناظر الطبيعية الأخّاذة.

للتسوّق

تعتبر "بريدا" مدينة التسوق المعروفة في هولندا، إذ يمكن العثور في وسط المدينة القديمة على العديد من محلات الملابس، وينصح محبو التسوق بزيارة "ولميناسترات" الواقعة جنوب وسط المدينة، إذ تستضيف مجموعة من المحلات التجارية الحصرية.

أين تقيمين؟

- فندق "نوفوتيل بريدا": يقع على الجهة الجنوبية من المدينة، ويضمّ حديقة وتراساً وملعباً للأطفال، فضلاً عن مسبح في الهواء الطلق.

- "فندق جولدين تيوليب كيسر بريدا": يبعد خمس دقائق سيراً على الأقدام من سوق "غروت" و200 متر من "متحف بريدا"، ويمكن للضيوف الاستمتاع بتناول عشاء من الأطباق العالميّة في غرفة الطعام الأنيقة التابعة لمطعم "أورانج". ويوفّر الفندق خدمات تأجير الدراجات الهوائيّة.