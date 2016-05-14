بالصور.. تركيا تدمر 98 هدفًا لمقاتلي «العمال الكردستاني»

أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، عن تدمير 98 هدفا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بضربات جوية في تركيا وشمال العراق.

وقال الجيش التركي في بيان له، إن “طائرات حربية تركية دمرت 98 هدفا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني في تسع ضربات جوية بتركيا وشمال العراق، أمس”.

وفي وقت سابق قال الجيش التركي إن 6 جنود قتلوا وأصيب 8 آخرون بجروح باشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني في محافظة هكاري بجنوب شرق البلاد، وقتل جنديان آخران في تحطم طائرة مروحية نتيجة عطل فني في هكاري.

يشار إلى أن آلاف المقاتلين ومئات من أفراد الأمن والمدنيين، قتلوا منذ استئناف الصراع بين حزب العمال الكردستاني والحكومة التركية في يوليو، بعد انهيار اتفاق وقف لإطلاق النار استمر عامين ونصف.

وبدأ حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاء غربيون منظمة إرهابية تمردا انفصاليا في عام 1984، علما بأن أكثر من 40 ألف شخص قتلوا في الصراع بين تركيا والأكراد.