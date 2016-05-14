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تسمم 9 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة فاسدة بالفيوم

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تسمم 9 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة فاسدة بالفيوم تسمم 9 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم وجبة فاسدة بالفيوم

أرشيفية

كتب: سعيد بريك

أصيب 9 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الفيوم اليوم  اليوم السبت، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة أطعمة فاسدة بالمنزل، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم بالمستشفى العام، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام بوصول 9 مصابين من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائى وجميعهم يقيمون بقرية سنهور بمركز سنورس، وتبين أنهم أصيبوا إثر تناولهم وجبة من الأطعمة والخضروات معدة من اليوم السابق، وتم عمل الإسعافات اللازمة لهم بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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