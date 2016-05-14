إلهام عبد البديع: «أعشق رقص السالسا»
كتب – هاني صابر
أكدت الفنانة الشابة إلهام عبد البديع، أنها تعشق رقص السالسا وهو ما شهده دورها في فيلمها السينمائي الاخير«أهواك» في المشهد الذي جمعها بنجم الجيل تامر حسني .
وأضافت إلهام في تصريح صحفي، أنها تعشق الرقص، ولم يكن ظهورها برقص السالسا في الفيلم المرة الاولي لها ولكنها تجيد أداءه، موضحة أن الرقص دائما ما يشعرها بالسعادة .
يذكر أن ، إلهام عبد البديع تدخل تصوير اولي مشاهدها في مسلسل«ولاد تسعة»، عقب الانتهاء من شهر رمضان المقبل ، ويشاركها في بطولته نيكول سابا وسهر الصايغ وهبة مجدي ، ويتكون من 60 حلقة ، بينما تواصل حاليًا تصوير دورها في مسلسل «يونس ولد فضة» مع النجم عمرو سعد والمقرر عرضه في رمضان المقبل.