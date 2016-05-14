دراسة: امتناع الأطفال عن الخضروات يعرقل نموهم على المدى الطويل

تشكو معظم الأمهات من رفض أطفالهن تناول الخضروات، لكن يبدو أن هذا الأمر منتشر بصورة أكبر من المتوقع، فقد كشف بحث بريطانى حديث أن واحدا من كل خمسة أطفال فى سن عامين لم يتناولوا أى خضروات أبدا.

وأشار البحث المبنى على استطلاع واسع النطاق للرأى إلى أن بعض الآباء سئموا من هذا الصراع اليومى مع أطفالهم فى محاولة لإقناعهم بتناول الخضروات، فتوقفوا عن المحاولة فى الأساس.

ونتيجة لذلك، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 30 ألف طفل فى بريطانيا لا يحصلون على أى حصة من الخضروات الموصى بها يوميا وهى 5 حصص.

وأثبتت الدراسات، وفقا لصحيفة (ديلى ميل) البريطانية، أنه إذا كانت مشكلة الطفل فى عدم تناول الخضروات قصيرة الأمد، فمن غير المرجح أن تسبب له أى ضرر، أما الرفض طويل الأمد لتناول نظام يحتوى على الكالسيوم والبروتين والفيتامينات والمعادن والألياف فيمكن أن يعرقل النمو.

ويمكن لنقص الكالسيوم، الموجود بالحليب والخضروات الورقية، أن يضعف العظام، أما نقص فيتامين ب فيسبب مشاكل فى الأعصاب، فضلا عن أضرار نقص فيتامين أ، الموجود بالجزر وخضروات اخرى، على النظر.

وأظهر الاستطلاع أن واحدا من كل خمسة أطفال فى سن الثانية يرفضون بشكل دائم تناول الخضروات، وهو ما يعنى أن أكثر من ربع الآباء يقضون ساعات طويلة فى محاولة إقناع أطفالهم بتجربة تذوق الخضروات.

وينصح القائمون على البحث بإدخال مجموعة متنوعة من الخضروات على طعام الطفل خلال مراحل الفطام الأولى لأن هذا الأمر يرتبط بزيادة تقبله لتناول الأطعمة فى مراحل لاحقة من طفولته، كما يوصى الباحثون الآباء بالصمود وتحمل رفض أطفالهم للخضروات وعدم التخلى عن إقناعهم بتناولها.

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