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استمرار إضراب طياري «مصر للطيران» لليوم الثالث.. وتأخر إقلاع 6 رحلات دولية

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استمرار إضراب طياري «مصر للطيران» لليوم الثالث.. وتأخر إقلاع 6 رحلات دولية استمرار إضراب طياري «مصر للطيران» لليوم الثالث.. وتأخر إقلاع 6 رحلات دولية

 

صورة ارشيفية

مراسل«ONA»

شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم السبت، تأخر إقلاع 6 رحلات تابعة لشركة للطيران والمتوجهين إلى إسطنبول وبيروت وملبنزا وأمستردام والكويت وبرلين والدوحة، وذلك بسبب استمرار إضراب الطيارين بشركة مصر للطيران لليوم الثالث للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، أن عدد من الطيارين قامو بتقديم اعتذار عن عدم الإقلاع برحلاتهم طبقا لجداول التشغيل الخاصة بهم، حيث ادعوا إصابتهم بالمرض والإرهاق، كما برر بعضهم عدم الإقلاع بسبب إصابة الطائرات بأعطال فنية، وذلك فى إطار إضرابهم البطيء عن العمل لإجبار الشركة على تحسين أوضاعهم.

وأضاف المصدر أن هناك ٣ رحلات تقرر ضمهم إلى رحلات آخرى، وهى رحلة إسطنبول رقم ٧٣٧ إلى الرحلة رقم ٧٣٥، ورحلة ملبنزا رقم ٧٠٣ إلى الرحلة رقم ٧٠٥، ورحلة بيروت رقم ٧٠٩ إلى الرحلة رقم ٧١١، حيث من المقرر أن تقلع الرحلات بعد ظهر اليوم.

كما تأخرت عن الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر لها رحلات الكويت رقم ٦١٠، وأمستردام رقم ٧٥٧، وبرلين الرحلة رقم ٧٣١.

 

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