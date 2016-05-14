نقابة الطيارين تطالب «مصرللطيران» بالتفاوض مع الطيارين لحل أزمة التباطؤ

مراسل«ONA»

صرح الطيار عمرو نصر، نقيب الطيارين، بأن النقابة تتابع الأحداث الجارية فى شركة مصر للطيران باهتمام بالغ، مطالباً جميع الأطراف بالجلوس على طاولة المفاوضات لإيجاد حلول مناسبة فى أقرب وقت ممكن وفى حدود الامكانيات المتاحة.

وقال نصر في تصريح صحفي، إن النقابة تؤكد على وطنية كل الطيارين المصريين، وترفض المزايدة على وطنيتهم من أى أحد، مضيفًا: «ليس هناك مجالاً لذكر أدوارهم الوطنية، ويكفى قيامهم باجلاء المواطنين المصريين أثناء الكوارث والثورات من كل دول العالم».

ويهيب نقيب الطيارين، بأعضاء النقابة سواء كانوا عاملين بإدارة مصر للطيران أو طيارين، عدم الإدلاء بأرقام مغلوطة لوسائل الإعلام، لكى لا يضر ذلك بالعمل والشركة والعاملين، متسائلاً من هو الطيار الذى يتقاضى 120 ألف جنيه شهريًا من الشركة.