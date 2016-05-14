إتهام رئيسة الأرجنتين السابقة «كيرشنر» بالإضرار بالمال العام

مراسل«ONA»

وجه قاض أرجنتيني الى الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر، تهمة الاضرار بالمال العام بسبب عملية مضاربة في اسعار صرف العملات اجراها المصرف المركزي في الاشهر الاخيرة من عهدها (2007- 2015) .

وفي قرار نشره على الموقع الالكتروني للمحكمة العليا، إعتبر القاضي الفدرالي كلاوديو بوناديو انه من الواضح ان الرئيسة آنذاك أصدرت توجيهات – تم اعدادها على الارجح بصورة مشتركة – الى وزير الاقتصاد من اجل اجراء هذه العملية المالية.

وأمر القاضي بتجميد 15 مليون بيزوس (مليون دولار) من اموال كيرشنر. واتخذ القاضي الاجراءات نفسها. اي توجيه التهمة وتجميد الاموال بحق كل من وزير وزير الاقتصاد السابق اكسيل كيسيلوف والحاكم السابق للمصرف المركزي اليخاندرو فانولي ، و12 عضوًا سابقًا في مجلس ادارة المصرف.