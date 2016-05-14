بسبب ليفربول.. أرباح قياسية وجنسيات عديدة في نهائي الدوري الأوروبي

شعبية الإنجليز كبيرة للغاية، فبسبب وجود ليفربول في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء المقبل أمام إشبيلية زادت مبيعات تذاكر المباراة بنسبة هائلة.

وهو ما يؤكده أندير ميتشيلينا رئيس مجلس إدارة موقع تيكيتبيس الذي يقدم تذاكر المباراة عبر شبكة الإنترنت.

فحسبما أكد الموقع، سيحضر مشجعون من 32 دولة حول العالم إلى اللقاء الذي سيقام في ملعب سان جاكوب بارك في بازل بسويسرا.

العام الماضي كانت هناك 18 جنسية فقط في الملعب الوطني بوارسو عاصمة بولندا لحضور النهائي بين إشبيلية ودنيبرو الأوكراني في المسابقة ذاتها.

وكشف الموقع أن أكثر الحاضرين سيكونون من الإنجليز والألمان والأمريكان.

وسترتفع نسبة عائدات المباراة إلى 158% مقارنة بمتوسط عائدات النهائي في السنوات الأربع الأخيرة.

فتبلغ سعر التذكرة تقريبا 550 جنيه إسترليني، أغلى سعر لنهائي للدوري الأوروبي. ويأتي نهائي 2013 بين بنفيكا وتشيلسي في المركز الثاني بـ277 جنيه إسترليني.

وهو ما يعكس الشعبية الجارفة للأندية الإنجليزية.

ويقول ميتشيلينا:"رغم أن الفرق الإنجليزية لم تظهر بشكل قوي في المسابقة مثل نظيرتها الإسبانية، لكنها تبقى أكثر جذبا للجمهور".

وأضاف "إذا نظرنا إلى أخر 5 نهائيات للدوري الأوروبي سنجد أن أسعار التذاكر ارتفعت كثيرا في حضور تشيلسي عام 2013 وليفربول هذا العام".