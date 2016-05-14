فابريجاس: لن أعود إلى برشلونة نهائيا

قال سيسك فابريجاس لاعب تشيلسي إنه لن يعود يوما ما إلى فريقه السابق برشلونة مشيرا إلى أن "حقبة النادي الكاتالوني انتهت في مسيرته".

وانتقل فابريجاس إلى تشيلسي عام 2014 بعد 3 مواسم قضاها بين جدران البلاوجرانا. وكان اللاعب من ناشئي برشلونة بالأساس قبل أن يلعب لأرسنال من 2003 إلى 2011.

وسألت صحيفة ماركا اللاعب الدولي الإسباني عن إمكانية العودة لبرشلونة فأجاب "لا يمكن، حتى لو أردت ذلك".

وأضاف "مرحلة برشلونة انتهت في مسيرتي، لقد أغلقت تماما".

وعن موسم تشيلسي الذي فشل فيه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا رغم تتويجه بالدوري المحلي العام الماضي أوضح "كان موسما غير اعتياديا لم نشعر فيه بالراحة".

وتابع "جوزيه مورينيو أعطانا أجازة طويلة في الصيف لعلمه المسبق أنه من الصعب الحفاظ على اللقب. عدنا من أمريكا قبل يومين فقط من مباراة كأس الدرع الخيرية. الاستعداد للموسم لم يكن مثالي".

وواصل "لم نكن أقوياء بالشكل الكافي لكي نؤدي ما يطلبه المدرب، ربما فشلنا في ذلك".