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ليكيب: سان جيرمان يريد مارسيال

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ليكيب: سان جيرمان يريد مارسيال ليكيب: سان جيرمان يريد مارسيال

قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن باريس سان جيرمان تواصل مع مسؤولي اللاعب أنطوني مارسيال من أجل ضمه للفريق.

ويسعى بطل فرنسا لتعزيز خطه الهجومي بعدما تأكد رحيل النجم زلاتان إبراهيموفيتش نهاية الموسم الحالي.

وظهر الدولي الفرنسي بشكل طيب مع مانشستر يونايتد الموسم الحالي رغم أنه الأول له في إنجلترا. فكان مارسيال قد انتقل مطلع الموسم من موناكو.

وسيغيب اللاعب عن لقاء يونايتد الأخير في الدوري يوم الأحد ضد بورنموث، وكان ديدييه ديشامب مدرب فرنسا قد ضمه إلى قائمة التي تستعد ليورو 2016 على أرضها.

ومن المنتظر أن يخوض مارسيال أخر مباراة مع يونايتد الموسم الحالي ضد كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 21 مايو المقبل.

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