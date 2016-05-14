فان جال: توقعاتكم ليونايتد غير واقعية

قال لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد إنه من غير المنطقي أن يعتبر موسم الفريق غير ناجح لأنه لم يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقر فان جال بأن هدفه الرئيسي مع يونايتد هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والذي مازال في الإمكان حين تقام الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

ويستعد يونايتد لاستضافة بورنموث ويأمل في تعثر جاره مانشستر سيتي أمام سوانزي سيتي كي يتسنى له احتلال المركز الرابع المؤهل للمسابقة الأوروبية الأكبر.

وقد ينهي يونايتد الموسم ببطولة إذا توج بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب كريستال بالاس في النهائي الذي سيجمعهما يوم 21 مايو المقبل على ملعب ويمبلي.

وقال فان جال للصحفيين:"لازال بإمكاننا الفوز بكأس الاتحاد. كم ناديا مازال في السباق؟ كم؟ بالتأكيد لن نحقق هدفنا إذا فشلنا في التأهل لدوري الأبطال".

وأضاف "هذا صحيح لأن هدفنا هو التأهل، وحسابيا لازال بإمكاننا تحقيقه".

وأردف "كم فريقا قادر على ذلك؟ ليس بالكثير. بالتأكيد قد تقولون إن يونايتد عليه أن يكون البطل. نعم، أعلم أن هذه هي توقعاتكم للفريق، لكنني لا أظنها واقعية".