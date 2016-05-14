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وزير الآثار ينهى زيارته للأقصر ويتوجه لتفقد معابد قنا الآثرية

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وزير الآثار ينهى زيارته للأقصر ويتوجه لتفقد معابد قنا الآثرية وزير الآثار ينهى زيارته للأقصر ويتوجه لتفقد معابد قنا الآثرية
أنهى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم السبت، زيارته لمحافظة الأقصر التي استمرت 24 ساعة، وذلك عقب إفتتاحه برفقه السفير الأمريكى ستيفان بيكروفت ومحمد بدر محافظ الأقصر، 4 مقابر جديدة بالبر الغربى بالأقصر، وأعلن فتحها بالمجان حتى نهاية سبتمبر المقبل لتنشيط السياحة.

وتوجه وزير الآثار لتفقد ومتابعة أعمال رجال آثار العليا بمعابد محافظة قنا، وبرفقته الدكتور محمد عبد العزيز مدير عام آثار مصر العليا، وذلك لمتابعة كافة الأعمال والتطورات بمعابد قنا والإجتماع بمحافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان.

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مصر 365

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