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تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالدقهلية

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تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالدقهلية تسريب أسئلة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالدقهلية
شهدت مدينة المنصورة تسريبًا لورقة الأسئلة الخاصة بامتحان مادة اللغة العربية للفصل الدراسى الثانى للصف الثالث الإعدادى بعد ربع ساعة من بدء الامتحان وتداولها بعض أولياء الأمور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وصفحات "فيس بوك" بالمنصورة.

ويخضع للامتحان 95 ألفًا و640 طالبًا وطالبة، موزعين على 534 لجنة على مستوى مدارس المحافظة، حيث سيؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية فى الفترة الأولى، وامتحان مادة الحاسب الآلى فى الفترة الثانية.

وتقوم قوات من الشرطة، بحماية العديد من المدارس، خاصة مدارس الفتيات، لمنع حدوث أية وقائع تحرش، أو دخول من أولياء الأمور للمدارس، وتأمين العملية الامتحانية.
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