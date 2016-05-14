الظهور الفني الأول لابنة نور الشريف بعد وفاة والدها

قررت الفنانة الشابة مي نور الشريف بعد فترة من رفض العروض التمثيلية منذ وفاة والدها النجم القدير نور الشريف أن تعود وتتجاوز أحزانها بالعمل مع كلّ من الفنانين نيكول سابا وأحمد ، في مسلسلهما الإذاعي"تورا بورا"، الذي يرصد الأضرار الاجتماعية لمتعاطي المخدرات.

مي بدأت فعلياً تسجيل المسلسل الذي قام بكتابته أيمن سلامة، ويُخرجه علي مصيلحي، على أن يُبثّ في شهر رمضان المقبل.

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