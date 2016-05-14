كواليس تحضيرات ريما فقيه لحفل زفافها

تقوم ملكة جمال اميركا السابقة اللبنانية ريما فقيه، بالتحضيرات اللازمة لعرسها المرتقب. ولقد قام المصور محمد سيف بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" بدت فيه ريما برفقة بسام فتوح، خلال وضع الماكياج لها، بالإضافة الى صورة ثلاثية تجمع بين ريما وبسام فتوح والمزين أسعد الذي سيهتم بتسريحة شعرها. إلى ذلك نشرت ريما صورة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" وهي برفقة زوجها المستقبلي وسيم صليبي ومصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب، الذي ستتألق ريما بفستان زفاف يحمل توقيعه الذي سيقام غدا في بكركي، والذي سيحييه عدد من النجوم العالميين.