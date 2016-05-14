فيلم نيللي كريم "اشتباك" يثير الجدل في مهرجان "كان"

توقف أغلب المتابعين للعرض الخاص لفيلم "اشتباك" بحفل افتتاح قسم نظرة ما بمهرجان "كان"، أمام ظاهرة صعود 29 من صناع الفيلم لخشبة المسرح، وسخر أغلبهم من فكرة أن العدد كان أكبر ممن شاهدوا الفيلم، ولكنه بالحقيقة أقل من صناعه الحقيقيين، فالقصة بالأساس مقتبسة من مأساة 37 جثة قضت نحبها حرقاً داخل عربة ترحيلات تابعة للشرطة المصرية منذ عامين.

الفيلم الذي تم اختياره لافتتاح مسابقات قسم نظرة ما بالدورة التاسعة والستين لمهرجان كان يروي قصة 25 مصرياً من مختلف شباب الثورة المنقسمين بين مؤيدين ومعارضين لحكم مرسي، ويتنوّعون بين ثوري اشتراكي وإسلامي وليبرالي ومؤيد للحكم العسكري، تم اعتقالهم بواسطة الشرطة في أثناء تلك الأحداث، وتم تصوير مشاهده في مساحة لا تزيد عن 8 أمتار، قدمت بعداً إنسانياً لكل الأطراف إذ تتصاعد الأحداث ليكتشف المعتقلون داخل السيارة المحترقة أن الصراع يعني قتلهم جميعاً فتدفعهم غريزة البقاء للتعاون من أجل البقاء على قيد الحياة.

الفيلم من بطولة النجوم نيللي كريم هاني عادل وطارق عبد العزيز وأحمد مالك واحمد داش وعمرو القاضي، وجميل برسوم، وميار الغيطي ومن تأليف خالد دياب وإخراج محمد دياب ومن إنتاج شركة فيلم كلينك بالتعاون مع العديد من شركات الانتاج العالمية.

الفيلم الساعي لإطفاء نار الفرقة في مصر، أثار الكثير من الجدل والإعجاب في جنبات مهرجان كان .. ولكن تنتظره المزيد من الحرائق فور عودته للقاهرة أقلها منعه من العرض وفقاً لتوقعات النقاد ..فهل يحصد جائزة عالمية تجعل فرص عرضه في مصر ممكنة؟