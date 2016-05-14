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غيتار برينس الشهير للبيع في مزاد بـ 30 ألف دولار

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السبت 14-05-2016 15:16

ستعرض آلة غيتار صفراء شهيرة للنجم الراحل برينس، معروفة باسم "يلو كلاود"، للبيع في مزاد في لوس أنجلوس، نهاية يونيو، حسب ما ذكرت دار مزادات أمريكية. وستطرح بسعر أساسيّ قدره 30 ألف دولار.
وكانت هذه الآلة المفضّلة لدى الفنان الراحل في نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات، وهي تشكّل بفضل تصميمها الخارج عن المألوف واحدة من قطع أخرى لها دلالات، استخدمها أثناء خلافه مع شركة الإنتاج الموسيقي "Warner Brothers".
وقال غاري شروم مدير التذكارات الموسيقية لدى دار "Heritage Auctions" في تكساس: "نظرة واحدة تكفي للتحقق من أنّ الأمر يتعلق بغيتار برينس".
وأضاف شروم: "هذه القطعة نادرة تماماً مثل بيانو بيتهوفن أو ساكسوفون جون كولتراين".
واستخدم برينس الآلة في الستوديو وفي أشرطة وفي حفلات موسيقية قبل أن تنكسر أثناء برنامج تلفزيوني في فرنسا عام 1994، وقد تمّ تصليحها وباتت تستخدم فقط في تسجيلات الستوديو.
وسيطرح الغيتار للبيع لدى دار " Heritage" في بيفرلي هيلز في 24 و25 يونيو إلى جانب قطع أخرى للفنان، من بينها آلة تسجيل تعود إلى السبعينيات وقائمة بأغانٍ مكتوبة بخط يد برينس.

 

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