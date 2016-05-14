أمراض غامضة تهدد حياة هؤلاء النجوم وبعضهم يعاني بصمت

لا تدع أضواء الشهرة، والأناقة اللافتة، والجمال الدائم، والابتسامات الواسعة لنجوم الفن، تخدعك، فهذا كله لا يعني أن كل شيء بخير، فخلف الابتسامة آلام لا تطاق وأمراض غامضة يتكتم الجميع تفاصيلها التزاماً بالشعار الشهير "اضحك الصورة تطلع حلوة"، ولكن في الفترة الأخيرة أجبر العديد من النجوم على الكشف عن أمراضهم الغامضة وفضّل البعض الاخر الألم بصمت.

حورية فرغلي على خطى أنجلينا جولي

النجمة حورية فرغلي تشتهر بجلسات التصوير المتعددة وضحكتها المجلجلة، وتخضع دائماً لنيران الشائعات فيما يتعلق بخضوعها لجراحات التجميل، ولكنها كشفت أخيراً عن قرب خضوعها لمبضع الجراح ولكن ليس لتجميل وجهها كما يتوقع الجمهور، وإنما لاستئصال الرحم، بعدما تبيّن أنّها مثل العالمية أنجلينا جولي تعاني من جين وراثي يسبب السرطان لنساء العائلة.

منى زكي

النجمة منى زكي ترفض تماماً الكشف عن حقيقة مرضها، فقد توقع البعض انها أصيبت بسرطان الثدي بعدما انضمت فجأة ضمن المتطوعات للدعاية لمستشفى بهية المتخصصة في علاج هذه الحالات، بينما أكدت مصادر مقربة أن رحلتها لأمريكا كانت للعلاج من مرض نادر في الدم، وحتى اللحظة ترفض منى الكشف عن الحقيقة برغم أن زوجها الفنان أحمد حلمي كشف صراحة عن إصابته بورم في الظهر.

عيون غادة عبد الرازق في خطر

المتابعون للحسابات الخاصة للنجمة غادة عبد الرازق بمواقع التواصل الاجتماعي يظنون أنها تعيش الحياة "بالطول والعرض"، وأنها تتمتع بالمال والشهرة والثروة ورحلاتها المتكررة للسياحة على سواحل المتوسط الأوروبية، ولكنها اضطرت أخيرا للكشف عن إصابتها بمرض خطير في عينيها منذ ثلاث سنوات يستلزم اجراء جراحة عاجلة، ولكن تعاقداتها مع المنتجين تمنعها، ورفضت تماماً الكشف عن طبيعة المرض.

نجلاء فتحي تعاني خلل غامض بالجينات

النجمة الكبيرة نجلاء فتحي جميلة جميلات السينما المصرية، تصارع منذ عامين فيروسات غامضة تنهش في مناعتها، منها فيروسات الكبد ولكن أخطرها نوع نادر من الصدفية المستعصية، وهي أول مريض في العالم يخضع للعلاج بما يعرف بالحقن البيولوجي، بعدما انتشر المرض سريعاً ووصل للعظام، نتيجة لخلل جيني غير معروف حتى الآن.

سمية الخشاب وسر الكورتيزون

النجمة الشهيرة سمية الخشاب عانت سابقاً من البدانة المفرطة حتى اعتزلت تقريباً العمل الفني، وبعدها عادت في غاية الرشاقة والجمال، وكشفت عن سر إصابتها بالبدانة وهو العلاج بالكورتيزون، ولكنها رفضت الكشف عن مرضها الاصلي حتى اللحظة وتعتبره سراً.

لا علاج لأمعاء سعاد العبد الله

الفنانة الكويتية سعاد عبد الله، مرّت برحلة علاج في العاصمة البريطانية لندن إثر تعرضها لوعكة صحية غير معروفة الأسباب، وبعدما خضعت للعديد من الفحوصات والتحاليل تبين اصابتها بالتهاب الأمعاء والقولون المزمن، وأكد الأطباء الانكليز أن حالتها لا علاج دائم لها، من خلال العمليات الجراحية، إنما فقط من خلال الأدوية والعقاقير، وأن مرضها لن يشفى أو يزول للأبد.

أحمد زاهر من البدانة للنحافة المفرطة

الفنان أحمد زاهر فاجأ الجميع بزيادة سريعة في الوزن، وتوقف عن قبول أي أعمال فنية وأكدت الشائعات أنه مصاب بمرض نادر في الأمعاء، ولكنه صمد أمام الشائعات وواجه الجميع بالحقيقة، مؤكدا أنّ جسمه فجأة بدأ يزداد في الوزن وقرر أن يذهب لطبيب التخسيس وبعد فترة وجد أنه لا يزال يزداد في الوزن وهو ما دفع الطبيب إلى طلب إجراء بعض الفحوصات والتحاليل، التي تبين منها أنه مصاب بالغدة الدرقية، وأنه في حالة متأخرة جداً قد تؤدي إلى وفاته، ولكنه تعافي بعد جلسات علاج تركت أثرا واضحا على ملامحه حتى الان.

قصي خولي والوسواس القهري

النجم السوري قصي خولي آخر النجوم الذين "سقطوا من التعب" ، الأسبوع الماضي عندما تعرض للإغماء فجأة وتدخلت زميلته الفنانة نادين الراسي لإنقاذه من بلع لسانه، في اليوم الأول لتصوير مسلسله الجديد "جريمة شغف" وأكد وقتها أنه يعاني من الإجهاد الشديد ويحتاج للراحة فقط، ولكن قصي لا يعاني من التعب الشديد فقط، فهو مصاب بالحساسية من الروائح والنظافة الشخصية لحد الوسواس القهري كما يقول.

الأمراض النادرة الغامضة تكاد تكون مرتبطة بالنجوم، فالراحل الكبير أنور وجدي كان أول فنان في العالم يخضع لغسيل الكلى، والراحل الموسيقار محمد فوزي أطلق اسمه على فيروس نادر يعد أشد فتكا من السرطان، والنجمة الكبيرة شريهان اصيبت بسرطان الغدد اللعابية وهو مرض لا يصيب الا شخص واحد من بين 10 ملايين نسمة، كما قضت الفنانة الشابة ميرنا المهندس نحبها بسبب مرض غامض في الدم أدي لتآكل الصفائح الدموية.

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