نظام غذائى "متكامل" يساعد على علاج السكر.. تعرف عليه

تنظيم الوجبات الغذائية علاج للسكر..

مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تستمر مع الفرد طوال العمر، والتعايش مع هذا المرض أمر بسيط، ولكن بشرط المحافظة على الوزن ونوعية الأطعمة والمشروبات التى يتناولها الفرد خلال يومه.>وبالبحث فى طرق جديدة لعلاج السكر والتغلب على مضاعفاته، اكتشف العلماء أن تنظيم الطعام من أفضل الطرق التى تحمى مريض السكر من الآثار الجانبية للمرض، لذلك يقدم الدكتور "مايكل مكرم توفيق" خبير التغذية وعلاج السمنة والبدانة، نظاما غذائيا لمرضى السكر لمن يحاولون السيطرة على نسبة السكر فى دمهم وعدم التعرض لمضاعفات المرض المعروفة.

ويقول د. مايكل: "المحافظة على الوزن المثالى والقوام الممشوق لا يهم فقط محبى الموضة، ولكن النظام الغذائى الصحى وأساليب الرجيم من أحد طرق العلاج المستخدمة حاليا مع مرضى السكر، والتى أثبت فعالية كبيرة حيث يعمل على تنظيم وضبط نسبة السكر فى الدم فلا يتعرضوا لمضاعفات كثيرة، بالإضافة إلى إنقاص وزنهم بدون عناء".

علاج السكر فى الصيف بتنظيم الأكل..

نظام غذائى لعلاج السكر..

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