نظام غذائى "متكامل" يساعد على علاج السكر.. تعرف عليه

مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تستمر مع الفرد طوال العمر، والتعايش مع هذا المرض أمر بسيط، ولكن بشرط المحافظة على الوزن ونوعية الأطعمة والمشروبات التى يتناولها الفرد خلال يومه.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وبالبحث فى طرق جديدة لعلاج السكر والتغلب على مضاعفاته، اكتشف العلماء أن تنظيم الطعام من أفضل الطرق التى تحمى مريض السكر من الآثار الجانبية للمرض، لذلك يقدم الدكتور "مايكل مكرم توفيق" خبير التغذية وعلاج السمنة والبدانة، نظاما غذائيا لمرضى السكر لمن يحاولون السيطرة على نسبة السكر فى دمهم وعدم التعرض لمضاعفات المرض المعروفة.
>ويضيف د. مايكل: "مهما كان الوزن الزائد الذى يتمتع به الفرد فخلال بعض الأسابيع من الإرادة والمثابرة يمكن التخلص من هذه الدهون الزائدة بصورة نهائية والتمتع بجسم ممشوق، بالإضافة إلى تنظيم نسبة السكر فى الدم".
>ويشير الدكتور "مايكل" إلى أن هذا النظام الغذائى يساعد على خسارة الوزن من 3 إلى 5 كيلو فى الأسبوع، والنظام هو:
>وجبة الإفطار ثابتة طوال الأسبوع: ١ أو ٢ بيضة مسلوقة + ثمرة برتقال أو جريب فروت.
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>الغذاء: ٢ بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش + قطعة قرنبيط مسلوق.
>والعشاء ٢ بيضة + طماطم .
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>الغذاء: ١٠٠ جرام لحم مشوى + ٢ طماطم + برتقالة
>العشاء: فواكه مشكلة كمثرى + جوافة + برتقال.
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>الغذاء: ١٥٠ جرام سمك مشوى أو تونة بدون زيت
>العشاء: ٢ بيضة مسلوقة +٣ قطع قرنبيط مسلوق.
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>الغذاء: صدر دجاجة مشوى + خيار بأى كمية
>العشاء: كوب زبادى بليمون.
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>الغذاء والعشاء: سلطة فواكهة بطيخ + كمثرى+ جوافة.
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>الغذاء: طبق سبانخ أو ملوخية بدون تقلية + سلطة
>العشاء: ٢ برتقالة.
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>الغذاء: ربع دجاجة مشوى + ١برتقالة
>العشاء: ٣ قطع قرنبيط مسلوق+١برتقالة+٢ طماطم.
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تنظيم الوجبات الغذائية علاج للسكر..
>وبالبحث فى طرق جديدة لعلاج السكر والتغلب على مضاعفاته، اكتشف العلماء أن تنظيم الطعام من أفضل الطرق التى تحمى مريض السكر من الآثار الجانبية للمرض، لذلك يقدم الدكتور "مايكل مكرم توفيق" خبير التغذية وعلاج السمنة والبدانة، نظاما غذائيا لمرضى السكر لمن يحاولون السيطرة على نسبة السكر فى دمهم وعدم التعرض لمضاعفات المرض المعروفة.
ويقول د. مايكل: "المحافظة على الوزن المثالى والقوام الممشوق لا يهم فقط محبى الموضة، ولكن النظام الغذائى الصحى وأساليب الرجيم من أحد طرق العلاج المستخدمة حاليا مع مرضى السكر، والتى أثبت فعالية كبيرة حيث يعمل على تنظيم وضبط نسبة السكر فى الدم فلا يتعرضوا لمضاعفات كثيرة، بالإضافة إلى إنقاص وزنهم بدون عناء".
علاج السكر فى الصيف بتنظيم الأكل..
>ويضيف د. مايكل: "مهما كان الوزن الزائد الذى يتمتع به الفرد فخلال بعض الأسابيع من الإرادة والمثابرة يمكن التخلص من هذه الدهون الزائدة بصورة نهائية والتمتع بجسم ممشوق، بالإضافة إلى تنظيم نسبة السكر فى الدم".
نظام غذائى لعلاج السكر..
>ويشير الدكتور "مايكل" إلى أن هذا النظام الغذائى يساعد على خسارة الوزن من 3 إلى 5 كيلو فى الأسبوع، والنظام هو:
>وجبة الإفطار ثابتة طوال الأسبوع: ١ أو ٢ بيضة مسلوقة + ثمرة برتقال أو جريب فروت.
>
اليوم الأول:
>الغذاء: ٢ بيضة مسلوقة + قطعة جبن قريش + قطعة قرنبيط مسلوق.
>والعشاء ٢ بيضة + طماطم .
>
اليوم الثانى:
>الغذاء: ١٠٠ جرام لحم مشوى + ٢ طماطم + برتقالة
>العشاء: فواكه مشكلة كمثرى + جوافة + برتقال.
>
اليوم الثالث:
>الغذاء: ١٥٠ جرام سمك مشوى أو تونة بدون زيت
>العشاء: ٢ بيضة مسلوقة +٣ قطع قرنبيط مسلوق.
>
اليوم الرابع:
>الغذاء: صدر دجاجة مشوى + خيار بأى كمية
>العشاء: كوب زبادى بليمون.
>
اليوم الخامس:
>الغذاء والعشاء: سلطة فواكهة بطيخ + كمثرى+ جوافة.
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اليوم السادس:
>الغذاء: طبق سبانخ أو ملوخية بدون تقلية + سلطة
>العشاء: ٢ برتقالة.
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اليوم السابع:
>الغذاء: ربع دجاجة مشوى + ١برتقالة
>العشاء: ٣ قطع قرنبيط مسلوق+١برتقالة+٢ طماطم.
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