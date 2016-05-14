أفضل 5 توابل لمكافحة مرض السكر.. منها الشمر والقرفة

كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن العقود القليلة الماضية، شهدت ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر بشكل كبير.

ووصلت الأرقام إلى أعلى مستوياتها حتى أصبحت مخيفة بل باتت تشكل سببا للقلق، فيما تبدو العوامل الأكثر شيوعا وراء الإصابة بمرض السكر هى نمط الحياة غير الصحى والجينات والعمر والسمنة والتدخين وتناول غذاء غير متوازن.

وأشار التقرير إلى أن مرض السكر يؤثر سلبا على عملية التمثيل الغذائى، ويمكن أن يؤدى إلى الفشل الكلوى، كما أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى السكر فى الدم هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض تهدد الحياة.

ووفقا للتقرير، أوصى معظم الأطباء مرضى السكر بإجراء تغيير فى نمط الحياة والنظام الغذائى، لتنظيم مستوى السكر فى الدم، لأن النظام الغذائى يساعد على تنظيم مستوى السكر، كما وجد أن هناك بعض التوابل التى تحافظ على مستوى السكر فى الدم تحت السيطرة حيث تعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم والحد من مضاعفات ومكافحة المرض وتشمل الآتى:

>1- القرفة: من التوابل التى لها تأثير كبير على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر النوع الثانى، حيث وجد الباحثون أن القرفة يمكن أن تحسن بشكل كبير من مستوى السكر فى الدم .

>2- الشمر: غنى بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة وفيتامين سى وبعض المركبات الأساسية التى تلعب دورا كبيرا فى السيطرة على مستوى السكر فى الدم .

3- الزنجبيل: وجد العديد من الخبراء أن الزنجبيل يحتوى على إنزيم معين يسمى "الزنجيبان"، ويعمل الإنزيم على تنظيم مستوى السكر فى الدم إلى حد كبير .

>4- الكمون: فهو من التوابل التقليدية التى لها خصائص استثنائية، تساعد على خفض مستوى السكر فى الدم والكولسترول بشكل فعال، ومن الممكن إضافته إلى النظام الغذائى .

>5- الكركم: من التوابل التى تلقى شعبية كبيرة فى عالم الطهى، ومن المعروف أنه من البهارات القوية التى تكافح مرض السكر، لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.

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