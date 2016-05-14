الخميس.. المؤتمر الدولى الثامن للعلاج البديل ومواجهة السمنة

تنظم جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل المؤتمر الدولى الثامن للعلاج البديل بالقاهرة تحت عنوان "النظرة العلمية للتعامل مع السمنة".

وفى هذا السياق، قال الدكتور ماهر أحمد القبلاوى رئيس المؤتمر وأستاذ العلاج الطبيعى بجامعة القاهرة، إن المؤتمر يدور حول عدة محاور حول السمنة منها تقييم السمنة بالأسلوب العلمى والعلاج الغذائى والبديل لها والجراحات الحديثة للسمنة وعلاقة الرياضة بالسمنة والوقاية منها إضافة إلى علاقة السمنة بأمراض القلب والصدر والعظام والمفاصل والأمراض النفسية وأمراض النساء والأطفال، وكذلك علاقة السمنة بالمشاكل الاجتماعية.

وأضاف د. ماهر أحمد القبلاوى، أنه سوف يشارك فى المؤتمر نخبة من كبار الأساتذة المتخصصين فى العلاج الطبيعى وعمداء كليات العلاج الطبيعى فى عدد من الجامعات المصرية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة وفاء برهان- أستاذ بكلية العلاج الطبيعة بجامعة القاهرة أن المؤتمر سوف يناقش العديد من الأبحاث المهمة والأساليب الجديدة والحديثة فى علاج أمراض السمنة مشيرة إلى أن إحصائيات منظمة الصحة العالمية أكدت أن هناك نسبة تتجاوز 33% من سكان العالم يعانون من السمنة وأن هناك نسبة 10% من الأطفال فى المراحل العمرية دون الدراسية يعانون من السمنة.

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