اخبار سوريا .. مقتل 45 من عناصر "داعش"فى قصف تركى وغارة لقوات التحالف

>قالت وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت إن الجيش التركى وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة قتلوا 45 من أفراد تنظيم داعش المتشدد فى قصف وغارة جوية شمالى مدينة حلب السورية.

وتعرضت بلدة كلس الحدودية التركية التى تتاخم منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا لقصف متكرر فى الأسابيع الأخيرة.

من ناحية أخرى نقلت وكالة الأناضول للأنباء عن الجيش التركى قوله اليوم السبت إن طائرات حربية تركية دمرت 98 هدفا لمقاتلى حزب العمال الكردستانى فى تسع ضربات جوية بتركيا وشمال العراق أمس الجمعة.

وتنفذ تركيا هجمات بشكل منتظم على معسكرات حزب العمال الكردستانى وأهداف مرتبطة به فى المنطقة الجبلية بشمال العراق قرب الحدود التركية منذ انهيار وقف إطلاق النار مع الحزب فى يوليو من العام الماضى.