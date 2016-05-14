بدء لقاء السيسي ورئيس الاتحاد الدولى للاتصالات بقصر الاتحادية

بدأ فى العاشرة من صباح، اليوم السبت، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع "هولان زاو" السكرتير العام للاتحاد الدولى للاتصالات .

ويبحث اللقاء أجندة أحداث وفعاليات الاتحاد خلال العام الجارى، التى تعمل على أساس دمج كل الفئات المجتمعية للاستفادة من الطفرة الحديثة فى الحلول والأدوات الرقمية، بالإضافة لبحث تحديات ومستقبل الابتكار والإبداع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة.

اليوم.. السيسي يستقبل رئيس الاتحاد الدولى للاتصالات لبحث سبل التعاون

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