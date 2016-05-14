أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بدء لقاء السيسي ورئيس الاتحاد الدولى للاتصالات بقصر الاتحادية

Google+ Print
بدء لقاء السيسي ورئيس الاتحاد الدولى للاتصالات بقصر الاتحادية بدء لقاء السيسي ورئيس الاتحاد الدولى للاتصالات بقصر الاتحادية
بدأ فى العاشرة من صباح، اليوم السبت، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة مع "هولان زاو" السكرتير العام للاتحاد الدولى للاتصالات .

ويبحث اللقاء أجندة أحداث وفعاليات الاتحاد خلال العام الجارى، التى تعمل على أساس دمج كل الفئات المجتمعية للاستفادة من الطفرة الحديثة فى الحلول والأدوات الرقمية، بالإضافة لبحث تحديات ومستقبل الابتكار والإبداع في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة.


>اليوم.. السيسي يستقبل رئيس الاتحاد الدولى للاتصالات لبحث سبل التعاون
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين

رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين

رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب

رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي

عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي