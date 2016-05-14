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مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيلها الملابس بالمنوفية

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مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيلها الملابس بالمنوفية مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء أثناء غسيلها الملابس بالمنوفية
لقيت ربة منزل بمدينة السادات فى محافظة المنوفية مصرعها صعقا بالكهرباء، أثناء قيامها بغسيل الملابس حدث ماس كهربائى، وتم نقلها إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد محمود الشاذلى رئيس مباحث مركز السادات، يفيد من مصرع "كريمة .ع" 24 عاما ربة منزل ومقيمة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية مصرعها صعقا بالكهرباء، أثناء قيامها بغسيل الملابس، وتم نقلها إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الصعق بالكهرباء، تم تحرير محضرابالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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