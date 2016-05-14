بالصور.. المتحدث العسكري: ضبط 4 أطنان بانجو داخل 3 قوارب بجنوب سيناء

أعلن المتحدث العسكري العميد محمد سمير، اليوم السبت، عن ضبط 4 أطنان من نبات البانجو المخدر داخل 49 جوالاً بـ3 قوارب في البحر الأحمر بمدينة الطور في جنوب سيناء.

وقال المتحدث العسكري، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك” : “أثناء قيام إحدى وحدات القوات البحرية بأداء واجبها الوطنى فى تأمين ساحل البحر الأحمربالقرب من (رأس جارا ) جنوب الطور، تم الإشتباه فى عدد (3) فلوكة بالقرب من الساحل ، وعلى الفور توجهت إحدى القطع البحرية إلى الفلايك المذكورة”.

وأضاف: “بتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين حملهم لعدد (49) جوال من نبات البانجو المخدر بإجمالى وزن (4) طن كما تبين خلوها من الأفراد “.

وأكد المتحدث العسكري، أنه تم إقتياد “الفلايك” إلى ميناء الطور البحرى، إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .