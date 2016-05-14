وزير الأوقاف: الإسلام براء من كل ما تقوم به الجماعات المتطرفة من أعمال إرهابية

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الدين الإسلامي براء من كل ما تقوم به الجماعات المتطرفة من أعمال إرهابية.

وأضاف “جمعة”، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السادس والعشرين المنعقد الآن بمحافظة أسوان “نحارب الفكر المتطرف من خلال علمائنا وتعريف الشباب بصحيح الدين من خلال المنابر العلمية المستنيرة”.

ويشارك في المؤتمر أكثر من مائة وعشرين وزيرا وعالما ومفتيا من مصر وخارجها منهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورة شوقي علام ووكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف من أكثر من خمسة وثلاثين دولة بينهم نحو عشرين وزيرا ومفتيا.