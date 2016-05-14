أخبار عاجلة

8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

وزير الأوقاف: الإسلام براء من كل ما تقوم به الجماعات المتطرفة من أعمال إرهابية

Google+ Print
وزير الأوقاف: الإسلام براء من كل ما تقوم به الجماعات المتطرفة من أعمال إرهابية وزير الأوقاف: الإسلام براء من كل ما تقوم به الجماعات المتطرفة من أعمال إرهابية

كلمة وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة خلال المؤتمر

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن الدين الإسلامي براء من كل ما تقوم به الجماعات المتطرفة من أعمال إرهابية.

وأضاف “جمعة”، خلال كلمته بمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السادس والعشرين المنعقد الآن بمحافظة أسوان “نحارب الفكر المتطرف من خلال علمائنا وتعريف الشباب بصحيح الدين من خلال المنابر العلمية المستنيرة”.

ويشارك في المؤتمر أكثر من مائة وعشرين وزيرا وعالما ومفتيا من وخارجها منهم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورة شوقي علام ووكيل مجلس النواب السيد محمود الشريف من أكثر من خمسة وثلاثين دولة بينهم نحو عشرين وزيرا ومفتيا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة"

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية