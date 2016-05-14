شرطة دبي توظف خريجي الخدمة الوطنية خلال 10 دقائق فقط

صرح العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في ⁧شرطة دبي⁩، أن ⁧‫شرطة‬⁩ ⁧‫#دبي‬⁩ ستشارك في معرض الإمارات للوظائف مطلقة مبادرة جديدة يتمكن بموجبها خريجو الخدمة الوطنية من الحصول وظيفة خلال 10 دقائق مع منحهم بطاقة إسعاد، وهي بطاقة خصومات شاملة للعديد من منافذ البيع والخدمات الترفيهية والطبية والرياضية والسياحة والسفر.

وأكد العميد رفيع أن شرطة دبي تحرص خلال مبادرة التوظيف في 10 دقائق، على تسهيل عملية التعيين للمواطنين بما يواكب توجهات حكومة دبي في استقطاب القدرات المواطنة والاعتماد على الخدمات الذكية في كافة الإجراءات ومناحي الحياة.

وأوضح أن آلية التوظيف في المبادرة، تتم ضمن زيارة مقدم الطلب للغرف التي خصصتها شرطة دبي من أجل التسجيل، وتقديم الاختبارات الفورية، والحصول على شهادة حسن السلوك، والهوية الوطنية، وإجراء الفحوص الطبية، وغرفة لجنة الاختبارات، وغيرها من الإجراءات التي تمكن شرطة دبي توفير وظائف للراغبين في الانتساب إليها

وأشار إلى أن آلية التوظيف في المبادرة تعتمد على الجوانب الذكية والاختبارات التي تتم بواسطة الأجهزة اللوحية، وتقوم اللجنة المختصة بإعطاء النتائج بشكل فوري، وهو ما يسهل على الراغبين الحصول على الوظيفة في الحال.

وقال العميد أحمد محمد رفيع، أن القيادة العامة لشرطة دبي تشارك في معارض التوظيف منذ انطلاقها ، أكان في معرض ⁧‫#‏الإمارات‬⁩ للوظائف، أو معرض الفجيرة للوظائف واليوم المفتوح للتعيين الفوري، وذلك وفق جدولة سنوية يتم الاعداد والتجهيز لها من ناحية الموازنة والاعداد والأمور الإدارية والفنية والاجرائية.وأوضح العميد رفيع أن القيادة العامة لشرطة دبي سخرت كل امكانياتها لاستقطاب الكوادر الوطنية الباحثة عن وظائف، حيث تشرك في هذه المعارض الثلاث جميع الإدارات المتعلقة بإجراءات التعيين وهي الإدارة العامة للموارد البشرية، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للأدلة الجنائية، ومركز شرطة دبي الصحي بالإضافة إلى لجنة التوظيف، وذلك لتسهيل عملية التعين، كما أنها تخصص شواغر وظيفية وفقاً لدراسات خاصة لتحديد الاحتياج الوظيفي.

> ⁧‫