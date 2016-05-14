تخصيص 480 أرضا استثمارية لأهالي خورفكان وكلباء

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبمتابعة كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ..وافقت اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي بدائرة التخطيط والمساحة على تخصيص 480 أرضا استثمارية لأهالي مدينتي خورفكان وكلباء لرفع المستوى المعيشي وتنويع مصادر الدخل للذين تقدموا بطلباتهم واستوفوا شروط استحقاق تلك الاراضي من خلال المجالس البلدية في مدنهم.

> وقام وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي وعدد من أعضاء اللجنة بعد الانتهاء من الاجراءات المتبعة بدائرة التخطيط والمساحة بتسليم بعض كبار السن في منازلهم خرائط استثمارية من مجموع 180 خريطة ارض استثمارية لأهالي مدينة خورفكان بحضور المهندس عبدالرحمن النقبي مدير فرع دائرة التخطيط والمساحة في مدينة خورفكان وأعضاء اللجنة إبراهيم علي المليحي وصالح عبدالله النقبي وعدد من المسؤولين .

كما تم تخصيص 300 خريطة أرض استثمارية لأهالي مدينة كلباء وقام سعادة رئيس اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي وعدد من أعضاء اللجنة بتسليم بعض كبار السن في منازلهم خرائط لأراضي استثمارية من مجموع 300 خارطة الأراضي استثمارية لأهالي كلباء وبحضور المهندس أيمن راشد النقبي مدير فرع دائرة التخطيط والمساحة في مدينة كلباء وأعضاء اللجنة إبراهيم علي المليحي وصالح عبدالله النقبي .

وقال وليد بن فلاح المنصوري أن تلك الخطوة تأتي انطلاقا من استراتيجية الدائرة واللجنة للوصول إلى أفراد المجتمع في مناطقهم ومساكنهم لتسليمهم معاملاتهم تسهيلا لهم وتقديرا واحتراما لكبار السن منهم والعمل على خدمتهم دون تكليفهم عناء الانتقال الى دائرة التخطيط والمساحة في مقرها الرئيسي بمدينة الشارقة.

وأكد حرص الدائرة على الانتهاء من اعتماد أسماء المستحقين بأسرع وقت ممكن بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة لإضفاء مشاعر الفرح والسعادة على قلوب المستحقين من أبناء إمارة الشارقة ..مثمنا سعادته بمزيد من الشكر والعرفان عطاءات ومبادرات وتوجيهات سموه لكل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة الهانئة والمستقرة لأهالي الشارقة.

ووجه المنصوري الشكر والتقدير إلى رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في إمارة الشارقة على تعاونهم مع اللجنة الدائمة لتخصيص الأراضي وتسهيل مهمتها من خلال التدقيق على المستندات المطلوبة من المتقدمين الراغبين بمنحهم أراض سواء كان استثمارية او تجارية أو سكنية .

وتقدم الأهالي بوافر الشكر وعظيم الامتنان لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على اهتمامه الدائم وحرصه بتوفير الحياة الكريمة لمواطني الإمارة الباسمة ..متمنين لسموه موفور الصحة والسعادة والتقدم والازدهار لإمارة الشارقة.