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القبض على منادى سيارات وراء إشعال النيران فى شقة حماته بمصر القديمة

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القبض على منادى سيارات وراء إشعال النيران فى شقة حماته بمصر القديمة القبض على منادى سيارات وراء إشعال النيران فى شقة حماته بمصر القديمة
تمكنت قوات أمن القاهرة، من إلقاء القبض على منادى سيارات، لاتهامه بإشعال النيران فى شقة حماته السابقة، وشقيقتها، حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة القديمة، بلاغا من "جميلة.د" موظفة بمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وشقيقتها "علا.د" موظفة، بنشوب حريق بشرفة وشباك مسكنها، واتهمتا طليق نجلة الأولى "أحمد.ع" ويعمل منادى سيارات بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات عائلية بينهم.

ومن خلال التحريات تبين صحة الواقعة، وأن طليق نجلة الأولى وراء ارتكابها، فتمكن ضباط مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب وجود خلافات عائلية، حيث حدثت مشادة كلامية بينه وبين طليقته، قام على إثرها بسكب مادة سائلة وإشعال النيران ببلكونة المبلغتان، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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