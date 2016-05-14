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السيطرة على حريق بمخزن للخردة في الغردقة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة، صباح اليوم السبت، من السيطرة على حريق شب داخل مخزن خردة بمنطقة شارع السلام، وذلك قبل إمتداد النيران للمنازل المجاورة، دون وقوع إصابات بشرية وتحرر محضر بالحريق .
> كان اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا باشتعال النيران في مخزن خردة بشارع السلام، وعلى الفور إنتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.
> وأشارت المعاينة الأولية للحادث إلى أن النيران إشتعلت في المخزن بسبب ماس كهربائي، حيث أتت النيران على أغلب محتويات المخزن من خردة .

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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