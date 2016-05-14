إعادة فتح معبر «رأس جدير» بين تونس وليبيا

انتهت جلسة عمل تونسية ليبية، بمنفذ راس جدير الحدودي من الجانب الليبي، بالاتفاق على إعادة فتح المعبر أمام المسافرين اليوم السبت، وأمام البضائع يوم الاثنين المقبل، بحسب بيان تونسي ليبي مشترك.

واتفق الجانبان على تكوين لجنة مشتركة تضم واليي مدنين وزوارة واطراف امنية من الجانبين، لمتابعة وضع المعبر وتذليل الصعوبات المطروحة ومعالجة الاشكالات الطارئة.

وكان قد انطلق هذا الاجتماع منذ الساعة الرابعة من بعد ظهر امس الجمعة حتى ساعات من الليل، بحث مشاكل المعبر والحلول الممكنة لها وخاصة إعادة فتحه امام المسافرين والبضائع.

يذكر أن معبر راس جدير الحدودي أغلق بقرار ليبي منذ يوم السابع والعشرين من شهر ابريل الماضي، على خلفية عدة اشكالات ومنها ما رافق توقف الحركة التجارية بالمعبر من احتجاجات ببن قردان وغلق الطرقات وهو ما طرح صعوبات ومشاكل في تنقل المسافرين وخاصة من الليبيين نحو تونس.

ونتج عن غلق المعبر وتوقف الحركة عبره احتجاجات شعبية بمدينة بن قردان، انتهت بتنفيذ إضراب عام يوم الاربعاء الماضي، دعا اليه الاتحاد المحلي للشغل وتبنته منظمات اخرى مهنية مسجلا نسبة مشاركة كبرى فاقت التسعين بالمائة نقلا عن وات.