أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

نائب وزير الخارجية الكويتي: على إيران والمنتجين عدم زيادة إنتاج النفط

Google+ Print
نائب وزير الخارجية الكويتي: على إيران والمنتجين عدم زيادة إنتاج النفط نائب وزير الخارجية الكويتي: على إيران والمنتجين عدم زيادة إنتاج النفط

أرشيفية

نقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، عن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، قوله إن الدول المصدرة للنفط عليها تجميد الإنتاج وإن السوق لا يمكنه أن يدعم زيادة إنتاج إيران.

ونقلت الوكالة عن الجار الله قوله لوكالة “جيجي برس” اليابانية خلال زيارة يقوم بها لليابان “لا يوجد خيار سوى تجميد الإنتاج”.

وبسؤاله عن سياسة الإنتاج الإيرانية قال الجار الله “ينبغي لإيران التعلم من السوق، السوق لا يعطي فرصة لزيادة الإنتاج”، وفقًا لـ”رويترز”.

وأخفقت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” ومصدرون آخرون خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة في 17 أبريل، في التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج من أجل إعادة التوازن لسوق النفط العالمية.

وتسعى إيران لاستعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران في العام الماضي، وترفض إيران الانضمام إلى مبادرة تجميد الإنتاج وانهار الاتفاق بعد أن صممت على مشاركة طهران.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة